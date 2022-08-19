МИД Литвы: "солнечные ванны" – не причина для получения виз россиянами
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Беларуси, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
По словам Ландсбергиса, Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным соображениям.
"Но солнечные ванны - это не гуманитарная причина", - констатировал он.
Ранее Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.
Запрет на выдачу виз россиянам также поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.