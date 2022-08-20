Пентагон: россияне не имеют прогресса на поле боя в Украине

Позиции российской армии ослабли. Оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине, сообщает Новое время.

Об этом говорилось на брифинге Пентагона.

Высокопоставленный чиновник Пентагона отметил, что россияне несут большие потери и не могут продвигаться вперед. По его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму, прежде всего, взрывы в Новофедоровке.