Мэр Мелитополя сообщил об ударе по военной базе оккупантов у аэродрома

В ночь на субботу, 20 августа, в оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом заявил мэр Иван Федоров.

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома" , — написал Федоров.

Он добавил, что оккупационные власти сообщили о якобы сработке ПВО.