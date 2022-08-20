Мэр Мелитополя сообщил об ударе по военной базе оккупантов у аэродрома
В ночь на субботу, 20 августа, в оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом заявил мэр Иван Федоров.
"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома", — написал Федоров.
Он добавил, что оккупационные власти сообщили о якобы сработке ПВО.
"Колобаранты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанет их как можно быстрее. Собираем более подробную информацию", — отметил мэр.