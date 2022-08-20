Оккупанты заявили об ударе по штабу Черноморского в Севастополе

В оккупированном Крыму, в Севастополе сегодня утром прогремел взрыв. Самопровозглашенные власти заявляют о "прилете" по штабу Черноморского флота РФ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил назначенный оккупантами "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет" , - написал он.

Между тем местные Telegram-каналы и оккупационные власти сообщают, что на месте происшествия у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды, как объясняют "по понятным причинам" перекрыты полицией.