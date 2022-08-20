В Кабмине рассказали, как будет отмечаться День Независимости в условиях войны

Кабинет Министров Украины опубликовал план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины, который был утвержден на заседании правительства в пятницу, 19 августа, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

"Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины. Несмотря на полномасштабную войну, на государственном уровне в 2022 году отметят День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины" , — говорится в сообщении.

Как отметил глава Минкульта Александр Ткаченко, в этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение.

"У нас продолжается война, и оккупанты в бешенстве от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несломленностью, силой и эмпатией к близким. Сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу" , — сказал Ткаченко.

Согласно плану мероприятий, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

24 августа монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного Флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину.

Кроме того, на столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Сообщается, что также пройдет ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

Во время официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.