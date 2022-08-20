Мэр: россияне обстреляли Харьков, пострадала критическая инфраструктура

Мэр: россияне обстреляли Харьков, пострадала критическая инфраструктура
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду. Обошлось без жертв, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Этой ночью в Харькове снова прогремели взрывы. Паблики публикуют видео вылетов ракет из Белгорода в сторону Харькова.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", — сообщил Терехов.

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