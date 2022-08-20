Мэр: россияне обстреляли Харьков, пострадала критическая инфраструктура

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду. Обошлось без жертв, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Этой ночью в Харькове снова прогремели взрывы. Паблики публикуют видео вылетов ракет из Белгорода в сторону Харькова.