В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине за сутки

Генеральный штаб ВСУ обновил﻿ данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 44 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 907 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 4 212 (+17),

артиллерийских систем – 1 018 (+2),

РСЗО – 266,

средств ПВО – 141,

самолетов – 234,

вертолетов – 197,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),

крылатых ракет – 190,

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 137 (+7),

специальной техники – 97 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.