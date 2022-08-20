В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине за сутки

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине за сутки
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обновил﻿ данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 44 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 907 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 212 (+17),
  • артиллерийских систем – 1 018 (+2),
  • РСЗО – 266,
  • средств ПВО – 141,
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 197,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей/катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 137 (+7),
  • специальной техники – 97 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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