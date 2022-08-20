В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине за сутки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 44 900 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 907 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 4 212 (+17),
- артиллерийских систем – 1 018 (+2),
- РСЗО – 266,
- средств ПВО – 141,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 197,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей/катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 137 (+7),
- специальной техники – 97 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.