АМПУ: одесские порты взяли на погрузку 7 судов

Одесские порты приняли под загрузку агропродукцией 7 судов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

"19 августа порт Черноморск пришвартовал балкеры ANDAN TORLAK, FILYOZ и MARANTA, порт Одесса начал загрузку GANOSAYA и KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y ожидает своей очереди, как и танкер FOYLE, стоящий на рейде порта Южный" , - говорится в .

В целом планируется загрузить около 66,5 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые направятся в порты Франции, Судана, Турции и Нидерландов.

Ранее из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.