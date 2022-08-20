ОВА: войска РФ запустили ракеты по Днепропетровской области – их сбили
Утром в субботу, 20 августа, очевидцы сообщали о звуках взрывов на Днепропетровщине. Силы ПВО сбили все четыре ракеты Калибр, выпущенные Россией по области, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Крутое начало субботы от наших военных. Наше ПВО сбило над Днепропетровщиной все четыре ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал он в Telegram-канале.