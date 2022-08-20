ОВА: войска РФ запустили ракеты по Днепропетровской области – их сбили

Утром в субботу, 20 августа, очевидцы сообщали о звуках взрывов на Днепропетровщине. Силы ПВО сбили все четыре ракеты Калибр, выпущенные Россией по области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.