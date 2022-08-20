Воздушные силы сообщили о сбитии трех БПЛА противника

Украинские бойцы сбили три беспилотника российских оккупантов. Вражеские цели приземлили за минувшие сутки, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

"В течение суток 19 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юго-восточном направлении уничтожены три российских беспилотника оперативно-тактического уровня" , - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 800 БПЛА оперативно-тактического уровня.