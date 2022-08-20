Кабмин вернул обязательность маркировки пищевых продуктов на украинском языке

Кабинет министров отменил возможность продажи пищевых продуктов, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного. Норма была временно введена в условиях военного положения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики.

В то же время пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного, могут находиться в обращении до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления (даты "употребить до").

Как напомнили в министерстве, для бесперебойного обеспечения населения страны продуктами питания в условиях военного положения Кабмин упростил требования по обязательной маркировке импортируемых пищевых продуктов на государственном языке.