СБУ: агенты РФ пытались устроиться в ВСУ, их задержали

Контрразведка Службы безопасности сообила о задержании двух агентов России, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ и собрать разведданные о поставках украинским войскам западного оружия и боеприпасов, сообщает Украинская правда.

"Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева" , – говорится в сообщении СБУ.

Фото: СБУ

Сообщается, что во время временной оккупации части Киевщины, эти мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые боролись с захватчиками.

Установлено также, что подозреваемые пытали малолетнего парня за то, что помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность, однако их разоблачила СБУ.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".

Фото: СБУ

Мужчинам сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяются их связи с представителями спецслужб РФ.