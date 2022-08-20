Николаевская ОВА: войска РФ попали в пятиэтажку, есть раненые
Российские оккупационные войска попали в пятиэтажное здание в Вознесенске Николаевской области, известно о семи раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня (20 августа – ред.) рашисты обстреляли город Вознесенск.Попали в пятиэтажное здание и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей", – сообщил он.
По словам Кима, одного ребенка сейчас оперируют.
В ночь на 20 августа россияне массированно обстреляли ракетами Николаев.