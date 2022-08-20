Польша об угрозе "Кинжалов" из Калининграда: НАТО ответит

Действия НАТО будут адекватны действиям Российской Федерации в Калининградской области и при наличии угрозы для Польши можно будет применить статью 5 Североатлантического договора, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.

"Как государство восточного фланга НАТО мы это полностью осознаем, поэтому наши действия – с консультациями с нашими союзниками и штаб-квартирой НАТО – и дальше будут адекватными угрозам и действиям Российской Федерации" , - сказал Скуркевич.

Он подчеркнул, что сотрудничество в рамках НАТО является основой обеспечения безопасности Польши.

"Эти гарантии были и остаются действительными, и об обязательствах по этому поводу мы общаемся с нашими партнерами: с отдельными членами Североатлантического альянса, а также с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом" , – добавил Скуркевич.

В то же время, он заверил, что если будет какая-то угроза, статья 5 Североатлантического договора, то есть формула "один за всех, все за одного", будет задействована.

"Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех вопросах, связанных с угрозами Республике Польша" , – сказал замглавы минобороны.

На этой неделе Россия перекинула истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащий с Литвой и Польшей.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе, не увеличивают угрозы.