ГУР: ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов

В Запорожской области украинские военные уничтожили редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", сообщает Новое время.

Соответствующее видео опубликовало Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также были уничтожены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

В украинской разведке добавили, что «точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии».

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" предназначен для разведки позиций вражеских огневых средств (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством над беспилотными летательными аппаратами.