Услуга растаможки автомобилей в "Дії" готова на 90% – Федоров

Услуга растаможки ввезенного из-за рубежа автомобиля готова на 90%. Но чтобы она заработала, Верховная рада должна принять соответствующий законопроект, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Услуга готова на 90% технически. Несмотря на то, что еще не принят законопроект. Благодаря новому инструментарию украинцы смогут сделать все онлайн - в несколько кликов растаможить авто, которое вы купили за границей" , - подчеркнул Федоров.

По его словам, благодаря цифровизации процесса уберутся все переменные составляющие стоимости процесса и пропадет в корне вся коррупция. Но для этого нужно проголосовать и изменить эту формулу. Нужно, чтобы депутаты поддержали законопроект, который разработало правительство и направило в парламент.

Сообщается, что законопроект о цифровой растаможке машин должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады и только потом он попадет в сессионный зал украинского парламента.