В центре Киева устроили выставку уничтоженной российской техники

В центре Киева устроили выставку уничтоженной российской техники
Фото: РБК-Украина

На Крещатике столичные власти организовали выставку российской техники, которая была уничтожена украинскими военными, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин планировал захватить Украину за три дня.

Также россияне хотели провести большой парад на Крещатике на 9 мая. Оккупанты на войну в Украину даже везли парадную военную форму с медалями.

Теперь столичные власти решили осуществить планы оккупантов и устроить парад, но уже уничтоженной вражеской техники.

2022_0820_16391400.jpg
Фото: РБК-Украина
2022_0820_16410600.jpg
Фото: РБК-Украина
2022_0820_16480400.jpg
Фото: РБК-Украина
2022_0820_16340300.jpg
Фото: РБК-Украина
2022_0820_16370800.jpg
Фото: РБК-Украина

Напомним, от начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла почти 45 тысяч военных. Также оккупанты потеряли более 1,9 тысяч танков, 803 беспилотника, 234 самолета и почти 200 вертолетов.

Новости

Популярные темы форума

analytics