Минфин США: РФ пытается обойти санкции с помощью Турции

Российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Евросоюзом и партнерами после 24 февраля, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Заместитель министра финансов США в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Юнусом Элиташом также подчеркнул важность прилагаемых всем цивилизованным миром усилий по внедрению новых санкций против РФ.

По словам Адейемо, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину санкции против Москвы ввели более 30 стран.

По данным украинской разведки, российские власти ранее обращались к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках. При этом нет признаков, что Турция пойдет навстречу России, поскольку за такую поддержку США и ЕС могут наложить вторичные санкции на турецкие банки и компании.