Подоляк рассказал, какую должность в ОП занимает Арестович

Официальная должность Алексия Арестовича значится, как советник Офиса президента Украины, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил главы ОП Михаил Подоляк.

"Господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником... всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит (по слогам: "советник Офиса президента Украины"). Которым он официально и считается согласно должностному расписанию" , - написал Подоляк.

Отметим, что ранее СМИ присылали запрос в ОП, в котором просили предоставить перечень советников руководства Офиса президента. Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы ОП Андрея Ермака или его заместителей.

Добавим, что с декабря 2020 года Арестович занимал должность внештатного советника главы ОП.

Однако в январе Арестович объявил об увольнении из Офиса президента. Тогда СМИ сообщали, что он не подписывал документов об увольнении. В конце июля в эфире "Фейгин. Live " он отметил, что не увольнялся с должности советника главы ОП.