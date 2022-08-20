В Украину попали выведенные из обращения купюры – Гороховский

В Украине у граждан могут возникнуть трудности с использованием терминала для пополнения карт. Проблемы могут возникнуть с купюрами номиналом 500 грн. Дело в том, что в страну попали купюры, выведенные из оборота, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами. Такие купюры выведены из обращения в хранилище "Ощадбанка" в Херсоне.

В частности, такие купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

"Установить их (купюр - ред.) без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно" , - добавил Гороховский.

Также он опубликовал фото, как выглядят купюры. Это обычные 500-гривневые купюры, и о том, что они списаны, свидетельствуют три отверстия в них.