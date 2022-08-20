В России говорят, что запускают серийное производство новых ракет

В России заявили о "начале" серийного производства противокорабельных гиперзвуковых ракет "Циркон", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергея Шойгу, которое приводит "Газета.ru".

"Начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она (ракета - ред.) поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так" , - заявил Шойгу.

Он также добавил, что страна-агрессор продолжает производство гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Стоит заметить, что, по словам президента РФ Владимира Путина, гиперзвуковые ракеты "Циркон" якобы способны поразить цель в любой точке мира. При этом они могут развивать скорость до более 9,5 тысяч километров в час.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил про поставки комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы "аналогов нет".