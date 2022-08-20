В Турции грузовик врезался в толпу людей: 16 жертв

Грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу в городе Мардин в Турции после столкновения с двумя автомобилями, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"16 человек погибли и 29 человек получили ранения, 8 из них серьезные, в результате аварии, которая произошла в результате того, что у грузовика лопнули тормоза и он въехав в толпу на трехполосной дороге в районе Дерикского района города Мардин" , - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.