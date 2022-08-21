Дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 21 августа погода будет дождливой местами на севере и востоке. Также осадки ожидаются и на западе, при этом в столице возможны грозы, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будут идти кратковременные дожди в Сумской и Черниговской областях. Также осадки прогнозируют на востоке и местами западных областях. На остальных территориях - без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +18, днем +25 +28 градусов;

на западе ночью +14 +19 градусов, а днем +25 +31;

в восточных областях ночью +16 +19, днем +26 +30 градусов;

на юге страны ночью + 17 +21 градус, а днем +28 +30;

в центральных областях ночью +16 +18, днем +26 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +25 +27.