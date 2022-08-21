В Албании задержали россиян и украинца, пытавшихся проникнуть на военный завод

В Албании задержали граждан РФ и Украины, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Албании.

По информации ведомства, в субботу около 17:40 охрана военного завода заметила подозрительные движения вокруг объекта. Начальнику охраны сообщили, что на территорию проник человек и пытался фотографировать.

Во время задержания неизвестного тот применил "спрей к двум солдатам, чтобы сбежать, но два военных остановили его".

Сразу после задержания полиция конвоировала гражданина России 24 лет в помещении полицейского участка Грамша для дальнейших действий", - говорится в заявлении.

Тем временем за периметром завода были замечены еще два человека, женщина и мужчина, сопровождавшие нарушителя, их также задержали недалеко от завода.

По данным Минобороны, это гражданка России С.Т. 33 лет и гражданин Украины Ф.А. 25 лет.

Военный завод в Грамши находится более чем в 70 километрах от побережья. В период правления коммунистов он использовался для производства автоматов Калашникова.

Как сообщается на сайте министерства, сейчас завод оказывает производственные услуги оборонной промышленности.