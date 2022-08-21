В Албании задержали россиян и украинца, пытавшихся проникнуть на военный завод
В Албании задержали граждан РФ и Украины, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Албании.
По информации ведомства, в субботу около 17:40 охрана военного завода заметила подозрительные движения вокруг объекта. Начальнику охраны сообщили, что на территорию проник человек и пытался фотографировать.
Во время задержания неизвестного тот применил "спрей к двум солдатам, чтобы сбежать, но два военных остановили его".
Сразу после задержания полиция конвоировала гражданина России 24 лет в помещении полицейского участка Грамша для дальнейших действий", - говорится в заявлении.
Тем временем за периметром завода были замечены еще два человека, женщина и мужчина, сопровождавшие нарушителя, их также задержали недалеко от завода.
По данным Минобороны, это гражданка России С.Т. 33 лет и гражданин Украины Ф.А. 25 лет.
Военный завод в Грамши находится более чем в 70 километрах от побережья. В период правления коммунистов он использовался для производства автоматов Калашникова.
Как сообщается на сайте министерства, сейчас завод оказывает производственные услуги оборонной промышленности.