ОВА: россияне ударили по Одесщине пятью ракетами, две сбили

21 августа около 3.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, ракеты оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Еще три крылатые ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района, есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших нет.