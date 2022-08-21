ОК "Юг": Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 15

Корабельная группировка российского флота после шторма увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении оперативного командование "Юг".

Отмечено, что наготове оккупанты держат два больших десантных корабля, два надводных и один подводный ракетоноситель, снаряженные 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".