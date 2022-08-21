Politico: США планируют поставить Украине высокоточные снаряды Excalibur
Соединенные Штаты планируют поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, снаряды Excalibur планируется поставить в одном из будущих пакетов помощи. Они не были включены в последний пакет помощи на $775 млн.
Отмечается, что эти снаряды дадут украинским военным новое точное оружие, с помощью которого можно наносить удары по укрепленным российским позициям и командным пунктам.
Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, имеет GPS-наводение. Используются для артиллерии 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35 км.
Напомним, 19 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать в себя беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи.