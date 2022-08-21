Федоров: на блокпосту в Запорожской области погибла женщина

Сегодня в очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области погибла женщина. Россияне по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны в Запорожье, сообщает Новое время.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000 людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах" , — говорится в сообщении.

По словам Федорова, количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.