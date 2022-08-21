Начальника СБУ Кировоградской области нашли мертвым

В Кропивницком нашли мертвым начальника областного управления СБУ Александра Наконечного. Причины его смерти выясняются, сообщает Гречка.

Указано, что информация о смерти руководителя областного управления СБУ появилась сегодня ночью, впоследствии эту информацию подтвердили местному изданию правоохранители.

По информации издания, тело было обнаружено в субботу вечером, 21 июля.

"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника Управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного" , - сообщила руководитель пресс-службы СБУ Юлия Ткач.

Как сообщил депутат Кропивницкого райсовета Андрей Лаврусь, начальник управления СБУ в Кировоградской области совершил самоубийство.

"Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию и сообщили подробности. По предварительной версии полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте" , - пишет Лаврусь.

Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с начала 2021 года. В частности, указ о его назначении президент подписал 16 января 2021 года.

До этого он два года служил в контрразведке и более десяти в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении.