Генштаб: в Украине погибли более 45 тысяч российских военных
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 45 тысяч российских военных.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,
- танков – 1912 (+5),
- боевых бронированных машин – 4224 (+12),
- артиллерийских систем – 1028 (+10),
- РСЗО – 266,
- средств ПВО – 141,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 197,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6),
- специальной техники – 99 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях, отметили в Генштабе.