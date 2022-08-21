Генштаб: в Украине погибли более 45 тысяч российских военных

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 45 тысяч российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1912 (+5),

боевых бронированных машин – 4224 (+12),

артиллерийских систем – 1028 (+10),

РСЗО – 266,

средств ПВО – 141,

самолетов – 234,

вертолетов – 197,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатых ракет – 190,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6),

специальной техники – 99 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях, отметили в Генштабе.