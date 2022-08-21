Генштаб: в Украине погибли более 45 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли более 45 тысяч российских военных
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 45 тысяч российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков – 1912 (+5),
  • боевых бронированных машин – 4224 (+12),
  • артиллерийских систем – 1028 (+10),
  • РСЗО – 266,
  • средств ПВО – 141,
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 197,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6),
  • специальной техники – 99 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях, отметили в Генштабе.

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