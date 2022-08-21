ОВА: российские войска ударили по Николаеву ракетами С-300

Российские войска ночью 21 августа обстреляли Николаева ракетами С-300. Враг ударил по предприятию и окрестностям города, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Около 01:00, подвергся обстрелу город Николаев. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Сейчас известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окраинам города. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется" , - написал Ким.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 21 августа прогремели мощные взрывы.

Добавим, что российские войска минувшей ночью также нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.