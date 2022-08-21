Нацполиция: на Харьковщине оккупанты сняли свои преступления на украденный телефон

В селе Циркуны Харьковской области российские оккупанты заселились в дом местной жительницы, похитили ее телефон и снимали на него свои преступления, сообщает Новое время.

Об этом заявил руководитель Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда — мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина. Все это — стандартный почерк нелюдей, пришедших на нашу землю творить беду. Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило" , — написал Болвинов.

Отмечено, что женщина обратилась в полицию, когда в Google-хранилище начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались в ее доме. Она в то время была за границей.

По словам руководителя Харьковской полиции, больше всего россиян удивила бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.