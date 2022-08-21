Облсовет: в Херсонской области захватчики усилили фильтрацию

В последние недели в Херсонской области российские захватчики усилили масштаб фильтрационных мероприятий, а количество людей, похищаемых военными РФ, увеличивается, сообщает Укринформ.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Количество похищенных российскими захватчиками жителей Херсонщины увеличилось в разы. Под ударом – волонтеры, работающие на захваченных территориях, главы ОСББ, отказывающиеся от сотрудничества с оккупантами" , - подчеркнул Соболевский.

При этом если захватчики хотят заставить сотрудничать, скажем, кого-то из супругов, то забрать могут обоих, отметил он.

По словам Соболевского, сейчас опасно оставаться на захваченных территориях учителям. Работники сферы образования, которые остались на захваченных территориях, будут получать выплаты за простой, их социальные права защищены, в условиях оккупации они не могут работать - ни вести уроки онлайн, ни как репетиторы, сказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.