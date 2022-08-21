В ОП ждут усиления обстрелов на День Независимости
Россия попытается увеличить на День Независимости Украины количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в том числе и Киева, сообщает Корреспондент.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье, 21 августа.
"Россия – это архаическое государство, и оно привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов", – отметил Подоляк.
По его словам, россияне хотят получить таким образом компенсацию за то, что их унизили, и именно поэтому будет увеличено количество обстрелов украинских городов.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну.