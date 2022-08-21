Харьковская ОВА: существует риск усиления провокаций в День независимости

В Харьковской области усилят комендантский час во время празднования Дня независимости Украины из-за угрозы усиления провокаций, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявили в Харьковской ОВА.

Как отметил Синегубов, начиная с 22 августа комендантский час в Харьковской области и Харькове будет длиться с 19:00 до 7:00 следующего дня.

"А в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях - это наша безопасность" , - пишет Синегубов.

В ОВА добавили, что сейчас существует риск усиления провокаций со стороны России.