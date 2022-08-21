Премьеры Чехии и Словакии призвали помогать Украине

Премьер-министры Чехии и Словакии в годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали помогать Украине, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом они заявили в совместном видеообращении.

Петр Фиала и Эдуард Хегер в 54-ю годовщину вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию и подавления "Пражской весны" заявили, что сегодня, когда российские танки идут по украинской земле, как никогда важно помнить об августе 1968-го и всеми силами помогать Украине.

"Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия оказалась нашей соседкой" , - сказал словацкий премьер Эдуард Хегер.

"Помня историю, мы учимся на ней, чтобы она уже никогда не смогла повториться" , - добавил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии не будет прекращать военную поддержку Украины, несмотря на все усилия России повлиять на общественное мнение в стране.

Также мы писали, что Чехия предложила ЕС пересмотреть стратегию отношений с РФ. По мнению Праги, нынешние принципы, на которых основываются европейско-российские отношения, устарели.