Чехи присылают в поддержку Украины по 1968 крон в память о советском вторжении

Граждане Чехии пересылают в помощь Украине суммы в 1968 крон, напоминая таким образом о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии.

"В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии (https://supportukraine.cz) поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму "1968". Большое спасибо!" , - говорится в сообщении.

В воскресенье в Праге состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году.

Главной звездой вечера будет украинская инди-рок группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды территориальной обороны.