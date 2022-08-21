В Бундестаге ФРГ призвали увеличить поставки оружия в Украину

Политики от коалиционных немецких партий призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в статье для "Spiegel" членов Бундестага Кристиан Клинк (СДПГ), Сары Нанни (Зеленые) и Александра Мюллера (СвДП).

"Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности. Агрессивная война России является поворотным моментом, и она также требует открытия новых путей для защиты нашей цели мирового порядка, основанного на правилах, в котором правит сила закона, а не закон сильнейшего" , - говорится в статье.

Политики, занимающиеся сферой безопасности, заявили, что выступают за значительное увеличение поставок оружия в Украину.

"Целью является долгосрочный план продолжения поставок систем вооружения (включая обучение, боеприпасы и техническую поддержку) в Украину, а не просто многократное реагирование на текущие вызовы" , - говорится в статьею

Этого предлагается достигнуть за счет подхода, согласованного со странами-партнерами и военной промышленностью: "Новая техника для Бундесвера, для наших союзников и Украины должна поступить быстро" .

Депутаты напомнили, что сих пор сравнительно небольшой объем поставок немецкого оружия оправдывался существующей нехваткой техники в Бундесвере.

"Исход войны имеет прямые последствия для Европы, а значит, и для Германии: победа России подорвет европейскую безопасность. Москва не только приблизит свою границу к Европейскому союзу. Это также показало бы, что можно достичь своих политических целей с помощью агрессивной войны в Европе. Таким образом, поражение Киева означало бы еще большую неопределенность, нестабильность и риск эскалации для Европы; успех Украины, однако, больше безопасности" , - отметили политики.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.