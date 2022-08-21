Еще один официальный представитель США посетил Тайвань

В воскресенье, 21 августа, губернатор штата Индиана Эрик Холкомб посетил Тайвань с официальным визитом, несмотря на возможную негативную реакцию Китая, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам американского чиновника, целью его поездки является укрепление партнерских отношений с властями острова. Также он планирует посетить Южную Корею.

"Я полон энергии провести эту неделю, строя новые отношения, укрепляя давние и усиляя партнерское взаимодействие в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей" , - написал Холкомб.