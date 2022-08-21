В Запорожской области готовятся к визиту миссии МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ может в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС. Местные власти уже готовятся к вероятному визиту экспертов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По словам главы ОВА Александра Старуха, подготовка к визиту наблюдательной комиссии уже идет, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью на АЭС.

"Многое зависит от того, как та сторона будет придерживаться принципов ядерной безопасности и принципов здравого смысла. Стабилизация ситуации на ЗАЭС в основном задача международного сообщества и организаций, которые за это отвечают" , - отметил Старух.

Он также добавил, что поврежденная эстакада на Запорожской АЭС не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования. Поэтому ситуация остается сложной, но контролируемой.