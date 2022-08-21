Бербок: Германия должна продолжать поставлять военную помощь Украине

Германия должна продолжать поставлять военную помощь Украине для борьбы против Российской Федерации.﻿ Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Она отметила, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, а на попытки посредничества не реагирует.

Бербок сказала, что если прекращения войны нельзя достигнуть путем переговоров в настоящее время, "тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, или мы заявляем, что окажем военную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России". Потому что альтернативой, по ее словам, было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы.

На вопрос, оказывает ли Германия достаточную поддержку украинскому правительству, Бербок сказала, что федеральное правительство делает "то же, что и другие страны". По ее словам, много оружия уже было поставлено Украине со складов Бундесвера.