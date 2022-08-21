Министр финансов Германии планирует посетить Украину

Министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом Линднер сказал в интервью ARD, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Министр финансов Германии сказал, что планирует посетить Киев в конце лета или осенью.

Он добавил, что сейчас обсуждает свой визит с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Напомним, в Бундестаге призывают увеличить поставки военной помощи Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

Министр иностранных дел Германии Анналена также выступила за продолжение поставок вооружения Украине.