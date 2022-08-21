Из Одесской области запустят поезда в Молдову

В Одесской области достроили участок железной дороги, соединяющий Украину и Молдову. Колея проходит между населенными пунктами Березино и Бессарабяска - в обход самопровозглашенного Приднестровья, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

Железнодорожное сообщение будет запущено уже завтра, 22 августа. Сначала по пути пустят грузовые поезда.

Спину добавил, что строительство 23 км железной дороги продолжалось в течение двух месяцев.