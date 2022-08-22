США анонсировали рекордную добычу нефти в 2023 году

Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти. Соответствующее количество ожидают в 2023 году, сообщает Голос Америки.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм.

"Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда Россия вторглась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива" , - отметила чиновница.

По словам главы Минэнергетики, Штаты будут добывать к 2023 году 12,7 млн баррелей нефти в день. Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.

Гренголм добавила, что решение президента США Джо Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.