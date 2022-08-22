Генштаб: Враг имеет частичный успех у Благодатного

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления ВСУ.

﻿Об этом сообщает﻿ Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил стрелять у Дибровного, Мазановки и Долины. Пытался наступать в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении были обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается наступать в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг стрелял из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурм в направлениях Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении были артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огненное поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Большое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоолександровка и Партизанское. Нанес авиаудары вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на том, чтобы блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и поражать военные объекты и элементы инфраструктуры в глубине территории Украины.