На границе с Польшей с сентября заработают новые правила пересечения авто

На границе с Польшей с сентября заработают новые правила пересечения авто
Фото: Facebook/ГПСУ

В Украине на границе с Польшей с 1 сентября организация движения транспорта через пункты пропуска будет проходить по новым правилам. Новшества призваны решить проблему длинных очередей и тянучек, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, в рамках пилотного проекта временно изменят категории пунктов пропуска украинско-польского участка границы - легковушки и грузовики разведут по разным ПП.

Отмечается, что в ходе двусторонних встреч между представителями таможенных служб, министерств инфраструктуры и транспорта Украины и Польши было согласовано, что движение ТС полной массой до 7,5 тонны должно направляться на меньшие пункты пропуска, а именно:

  • "Устилуг - Зосин";
  • "Грушев - Струдомеж";
  • "Смельница - Кросценко";
  • "Угринов - Долгобычев".

Для авто полной массой более 7,5 тонны будут открыты пункты пропуска:

  • "Рава-Русская - Хребенне";
  • "Краковец - Корчева";
  • "Шегини - Медика";
  • "Ягодин - Дорогуск".

Такой пилотный проект по изменениям в организации движения транспорта продлится в период с 1 сентября по 30 ноября на всех пунктах пропуска украинско-польской границы.

По результатам такого эксперимента с порядком организации его могут перевести уже на постоянную основу.

На границе с Польшей с сентября заработают новые правила пересечения авто: что изменится
Легковой и грузовой транспорт разведут по разным пунктам пропуска на украинско-польской границе (фото: facebook.com/UkraineCustoms)


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