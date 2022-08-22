На границе с Польшей с сентября заработают новые правила пересечения авто

В Украине на границе с Польшей с 1 сентября организация движения транспорта через пункты пропуска будет проходить по новым правилам. Новшества призваны решить проблему длинных очередей и тянучек, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, в рамках пилотного проекта временно изменят категории пунктов пропуска украинско-польского участка границы - легковушки и грузовики разведут по разным ПП.

Отмечается, что в ходе двусторонних встреч между представителями таможенных служб, министерств инфраструктуры и транспорта Украины и Польши было согласовано, что движение ТС полной массой до 7,5 тонны должно направляться на меньшие пункты пропуска, а именно:

"Устилуг - Зосин";

"Грушев - Струдомеж";

"Смельница - Кросценко";

"Угринов - Долгобычев".

Для авто полной массой более 7,5 тонны будут открыты пункты пропуска:

"Рава-Русская - Хребенне";

"Краковец - Корчева";

"Шегини - Медика";

"Ягодин - Дорогуск".

Такой пилотный проект по изменениям в организации движения транспорта продлится в период с 1 сентября по 30 ноября на всех пунктах пропуска украинско-польской границы.

По результатам такого эксперимента с порядком организации его могут перевести уже на постоянную основу.

Легковой и грузовой транспорт разведут по разным пунктам пропуска на украинско-польской границе (фото: facebook.com/UkraineCustoms)



