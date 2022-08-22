Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45 400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1919 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4230 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средств ПВО - 145 (+4) ед,
  • самолетов / aircraft – 234 (+0) ед, вертолетов – 198 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
  • крылатых ракет – 194 (+4),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
  • специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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