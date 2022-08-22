Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 45 400 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1919 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4230 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1032 (+4) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средств ПВО - 145 (+4) ед,
- самолетов / aircraft – 234 (+0) ед, вертолетов – 198 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
- крылатых ракет – 194 (+4),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6) ед,
- специальной техники – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.