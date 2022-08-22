ОГП: количество раненых детей из-за агрессии РФ возросло

Более 1096 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 22 августа официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 373. Возросло количество раненых – более 723. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 65, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

В воскресенье, 21 августа, оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами территории г. Зеленодольск Днепропетровской области. Получил ранение 9-летний мальчик.

Также 21 августа в результате обстрела врагом г. Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.