КГВА: В Киеве почти на неделю запретили массовые мероприятия

Киевская городская военная администрация запретила проводить массовые мероприятия в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, сообщает Украинская правда.

"С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей" , - сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Даценко.

Детали: Военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города как минимум людей.

По словам Даценко, документ направлен в КГГА 19 августа.

У КГВА также просят украинцев не игнорировать воздушные тревоги.