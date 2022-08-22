Исследование: Россияне массово перестают смотреть телевидение

По данным издания The Moscow Times, федеральные телеканалы РФ начали «давать сбои», снизив охват зрителей на 25%. Люди используют интернет и мессенджеры, чтобы избежать очередной пропаганды и найти альтернативную информацию, сообщает Новое время.

С февраля, после начала российского вторжения в Украину, исследование медиапотребления россиян, проведенное Ромиром, показало, что охват аудитории у Первого канала, России-1 и НТВ обрушился на четверть. Если к началу войны Первый смотрели 33,7% населения, то в июле уже 25,5%.

В результате этого «большая тройка» госканалов впервые уступила Telegram, охват которого с февраля по июль вырос с 19,1% до 26,8%.



Российские каналы, перекроившие сетку вещания под военные нужды, убрали развлекательные программы и подняли пропагандистский градус до уровня сталинского СССР, таким образом потеряв привлекательность для всех возрастов.

“Пропагандисты отмечают принцип, который называется парохиальным альтруизмом и хорошо изучен до настоящего времени. Они раздувают отличия, апеллируют к образу врага и конструируют опасности, которых нет в реальной жизни” , - отметил психиатр Виктор Лебедев.

Но однообразный поток вызывает усталость, а отсутствие обещанной сокрушительной победы сопровождается нарастающей фрустрацией. Сейчас только 2% россиян верят, что война закончится в течение месяца, хотя в марте таких было 14%.

По данным исследования, уровень поддержки войны в обществе снизился с 66% в апреле до 55% в июле, при этом каждый четвертый перестал общаться с друзьями и родственниками, а 43% признались, что подвергаются нападениям тревоги и депрессии.